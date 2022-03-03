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Армейцы стартовали с разгрома минчан, превратив второй период в кошмар для «бело-голубых»

Армейцы стартовали с разгрома минчан, превратив второй период в кошмар для «бело-голубых»

ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». 1/4 финалаСКА - «Динамо» Мн - 8:3Питерские армейцы стартовали в Кубке Гагарина с разгрома минских динамовцев.

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