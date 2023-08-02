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Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле

Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле

Строительство путепровода должны закончить до 30 ноября Виктор Томенко проверил строительство моста в Барнауле / Фото: Антон Федотов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.

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