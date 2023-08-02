Томенко рассказал, на сколько процентов готов новый мост в Барнауле

Строительство путепровода должны закончить до 30 ноября Виктор Томенко проверил строительство моста в Барнауле / Фото: Антон Федотов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход строительства путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.