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Хуснуллин: семейная ипотека стала самой востребованной у россиян в 2023 году

Хуснуллин: семейная ипотека стала самой востребованной у россиян в 2023 году

Семейная ипотека стала самой популярной у россиян госпрограммой по итогам 2023 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на международной выставке-форуме "Россия".

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