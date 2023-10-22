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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 23 октября в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 23 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Севастопольский центр культуры и искусств (Севастополь, ул. Ленина, 25) «Венский дух», 12+ 23 октября, 19:00 Онлайн-трансляция концерта в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» национального проекта «Культура».

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