Генетик Крутовский назвал две проблемы при редактировании генома человека

Китайский исследователь Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, снова начал работу по изучению методов применения генного редактора CRISPR/Cas для лечения наследственных заболеваний.
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