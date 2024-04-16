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Генетик Крутовский назвал две проблемы при редактировании генома человека

Генетик Крутовский назвал две проблемы при редактировании генома человека

Китайский исследователь Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, снова начал работу по изучению методов применения генного редактора CRISPR/Cas для лечения наследственных заболеваний.

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