Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Момент взрыва баллона с газом после ДТП в Ленобласти попал на видео

Момент взрыва баллона с газом после ДТП в Ленобласти попал на видео

Момент взрыва баллона с газом на трассе в Ленинградской области попал на видео. Легковушка и перевозивший газовые баллоны грузовик столкнулись на съезде с КАД в районе Бугров После дорожно-транспортного происшествия баллоны разбросало по всей трассе и они начали взрываться.

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