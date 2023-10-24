Момент взрыва баллона с газом после ДТП в Ленобласти попал на видео

Момент взрыва баллона с газом на трассе в Ленинградской области попал на видео. Легковушка и перевозивший газовые баллоны грузовик столкнулись на съезде с КАД в районе Бугров После дорожно-транспортного происшествия баллоны разбросало по всей трассе и они начали взрываться.