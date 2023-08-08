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«Дзюба поиграет в РПЛ еще 2 года, потом перейдет в медиафутбол». Друг Малкома Лопес об Артеме

«Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался.  У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо».

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