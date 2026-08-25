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Аргументы недели

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На августовском педсовете в краевой столице обсудили финансирование и безопасность школ

На августовском педсовете в краевой столице обсудили финансирование и безопасность школ

В Краснодаре прошло традиционное августовское совещание научно-педагогической общественности Кубани, где губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вместе с участниками встречи обсудили ключевые задачи системы образования.

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Генрих
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