На августовском педсовете в краевой столице обсудили финансирование и безопасность школ

В Краснодаре прошло традиционное августовское совещание научно-педагогической общественности Кубани, где губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вместе с участниками встречи обсудили ключевые задачи системы образования.
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