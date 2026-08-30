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Украина требует ограничить работу российской спутниковой группировки «Рассвет»

Украина требует ограничить работу российской спутниковой группировки «Рассвет»

Украинский МИД потребовал во всех частотных диапазонах исключить территорию бывшей УССР из зон обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет».

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