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Калуга-поиск

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Калужский ТЮЗ готовит большую сказочную премьеру к открытию 62-го театрального сезона

Калужский ТЮЗ готовит большую сказочную премьеру к открытию 62-го театрального сезона

12 сентября Калужский областной театр юного зрителя откроет 62-й театральный сезон с премьеры. Новый спектакль - "Сказ об Афанасии-мореходе, царевне Любаве и дарах Жар-Птицы" в постановке Юрия Ляхова по пьесе Сергея Гришунова.

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