С древних времён славяне и другие северные племена использовали берёзовый дёготь в повседневной жизни.
Полезные и целебные свойства Березового Дёгтя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Березовый деготь подходит для ухода за проблемной кожей, способствует ее восстановлению, обладает подсушивающим и противовоспалительным свойствами, успокаивает зуд.
Ответить
20 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за науку.
Ответить
19 час.
Traveller
А ещё от дёгтя волосья растут. И ногти. И органы всякие вместо простатита (!!). И хвосты. И доходы афтыря этой чепухи.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии