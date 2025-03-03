Полезные и целебные свойства Березового Дёгтя

Березовый деготь подходит для ухода за проблемной кожей, способствует ее восстановлению, обладает подсушивающим и противовоспалительным свойствами, успокаивает зуд.

Traveller

А ещё от дёгтя волосья растут. И ногти. И органы всякие вместо простатита (!!). И хвосты. И доходы афтыря этой чепухи.