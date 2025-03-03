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Велемудр. Мир тесен.

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  • Traveller
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  • Юрий Селиванов
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  • Александр Николаевич
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Полезные и целебные свойства Березового Дёгтя

Полезные и целебные свойства Березового Дёгтя

С древних времён славяне и другие северные племена использовали берёзовый дёготь в повседневной жизни.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Березовый деготь подходит для ухода за проблемной кожей, способствует ее восстановлению, обладает подсушивающим и противовоспалительным свойствами, успокаивает зуд.
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20 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за науку.
Ответить
19 час.
Traveller
А ещё от дёгтя волосья растут. И ногти. И органы всякие вместо простатита (!!). И хвосты. И доходы афтыря этой чепухи.
Ответить
16 час.
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