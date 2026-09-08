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400 км/ч по-русски: Россия строит поезд и магистраль нового поколения

400 км/ч по-русски: Россия строит поезд и магистраль нового поколения

На заводе «Уральские локомотивы» продолжается строительство первого российского высокоскоростного поезда для магистрали ВСМ Москва – Санкт-Петербург – самого амбициозного транспортного проекта страны за десятилетия.

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