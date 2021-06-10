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ПФР ответил по отмене выплаты пенсий с 1 августа

ПФР ответил по отмене выплаты пенсий с 1 августа

ПФР уточнил по справке, без которой россияне больше не смогут получать пенсию. Сообщения о приостановке выплат с 1 августа напугали многих граждан.

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