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Масалитин допустил, что Вагнер Лав будет работать в ЦСКА: «Ему могли бы дать должность скаута по Бразилии»

Масалитин допустил, что Вагнер Лав будет работать в ЦСКА: «Ему могли бы дать должность скаута по Бразилии»

40-летний форвард ранее выступал за армейцев, а теперь играет за «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии. «Понятно, что Вагнеру хочется вернуться туда, где было очень хорошо, где был достигнут максимальный результат в карьере, как в родной дом.

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