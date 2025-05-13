Масалитин допустил, что Вагнер Лав будет работать в ЦСКА: «Ему могли бы дать должность скаута по Бразилии»

40-летний форвард ранее выступал за армейцев, а теперь играет за «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии. «Понятно, что Вагнеру хочется вернуться туда, где было очень хорошо, где был достигнут максимальный результат в карьере, как в родной дом.