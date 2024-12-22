Правительство направило Сомленской области 11 млн. рублей на поддержку медиков на селе

Дополнительные средства получат 13 регионов Дополнительные средства на единовременные компенсации врачам и медперсоналу за работу в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах получат 13 российских регионов.
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