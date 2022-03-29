Веселуха

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Верный признак невостребованной женщины: макияж, прическа и одежда — все в идеальном порядке!

Верный признак невостребованной женщины: макияж, прическа и одежда — все в идеальном порядке!

Жена приходит домой в 3 часа ночи пьяная… Муж ей: - Ты где была??? - На рыбалке!!! - Чегооооо… А рыба где? Или клёва не было??? - Рыбы не было…, а клёво было! - Чтобы найти иголку в стогу сена, достаточно сжечь сено и провести над пеплом магнитом.

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