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Сырский пожаловался Зеленскому на тяжелую ситуацию на Покровском направлении

Вооруженные силы Украины ведут «самые жесткие бои» на Покровском направлении. О критической ситуации президенту Владимиру Зеленскому доложил главком ВСУ Александр Сырский, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

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