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Царьград

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Семьянины из Дагестана устроили бизнес на жёнах: Тайно продают фото за деньги - афера раскрыта

Семьянины из Дагестана устроили бизнес на жёнах: Тайно продают фото за деньги - афера раскрыта

Мужья превращали личные фото своих жён в источник дохода: создавали фальшивые страницы, заманивали пользователей откровенными переписками и просили деньги за интим.

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