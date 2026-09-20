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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Фуэртес о высказываниях Моуринью про судейство с «Атлетико»: «Необязательно было использовать пренебрежительные слова. CTA должен ответить, но они этого не сделают»

Бывший судья Пабло Гонсалес Фуэртес прокомментировал заявления Жозе Моуринью после матча с « Атлетико » (1:2).

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