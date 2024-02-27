Дискуссия на тему «Молодежь и профессиональное развитие» прошла в ГБУ «Мосстройинформ»

В ГБУ «Мосстройинформ» прошло мероприятие в формате дискуссионной площадки на тему «Молодежь и профессиональное развитие», организованная Советом молодых специалистов Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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