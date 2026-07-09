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«Спартак» – не частная академия. Нефтегазовые компании зарабатывают на ресурсах, которые принадлежат народу». Ларин об академии красно-белых

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном высказался о футбольных академиях в России.

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