Четверо членов банды из Кулебак получили сроки в колонии

В Нижнем Новгороде областной суд вынес приговор пятерым злоумышленникам, которые обвинялись в уничтожении или повреждении имущества, похищении человека, вымогательствах, сбыте имущества, добытого преступным путём, а один из них – ещё и в покушении на убийство двух человек не в составе банды.