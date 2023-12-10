Байден и Нетаньяху не приедут в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут на инаугурацию аргентинского президента Хавьера Милея, хотя именно их политик и рассматривает в качестве главных союзников.
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