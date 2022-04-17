У Месси 3 гола в 21 матче Лиги 1. Он не сделал результативных действий в игре с «Марселем»

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У Лионеля Месси осталось 3 забитых мяча после 21 матча в чемпионате Франции. Нападающий «ПСЖ» не отметился результативными действиями в игре Лиги 1 против «Марселя» (2:1).