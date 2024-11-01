Амстердам: Власти Украины используют суды для пыток духовенства УПЦ

31 октября американский адвокат Роберт Амстердам выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся во время судебного заседания по делу митрополита Банченского Лонгина.
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