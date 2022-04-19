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Биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай обнаружили еще один побочный эффект вакцины Moderna

Биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай обнаружили еще один побочный эффект вакцины Moderna

Вакцина Moderna после прививки вырабатывает в организме человека антитела не только к коронавирусу, но еще и к входящему в состав препарата полиэтиленгликолю, сообщили молекулярные биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке.

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