Биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай обнаружили еще один побочный эффект вакцины Moderna

Вакцина Moderna после прививки вырабатывает в организме человека антитела не только к коронавирусу, но еще и к входящему в состав препарата полиэтиленгликолю, сообщили молекулярные биологи Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке.