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Мемориальный марш в честь 85-летия Битвы за Москву начался под Клином

Мемориальный марш в честь 85-летия Битвы за Москву начался под Клином

В Подмосковье начался 32-й военно-мемориальный марш, посвященный 85-летию Битвы за Москву. Участники стартовали 6 октября на поле возле деревни Никольское, сообщило РИАМО.

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