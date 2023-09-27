«Аэрофлот» вывел 45 процентов импортного авиапарка из иностранных реестров

Российская компания «Аэрофлот» в сентябре вывела 18 своих самолетов из иностранных реестров. Всего оказалось выведено 120 бортов (45 процентов импортного авиапарка), говорится в реестре Бермуд (BCAA), передают «Известия».
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