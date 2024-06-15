Компания Fiat показала новый хэтчбек Grande Panda

В 2024 году итальянский автопроизводитель Fiat отмечает своё 125-летие и знаковый юбилей компания решила увековечить премьерой Grande Panda — первой моделью из нового семейства, которое отдаёт дань уважения культовому Fiat Panda, представленному в 1980 году.
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