Компания Fiat показала новый хэтчбек Grande Panda

В 2024 году итальянский автопроизводитель Fiat отмечает своё 125-летие и знаковый юбилей компания решила увековечить премьерой Grande Panda — первой моделью из нового семейства, которое отдаёт дань уважения культовому Fiat Panda, представленному в 1980 году.