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Харитонов идет в президенты

Харитонов идет в президенты

Относительно "молодого и перспективного" кандидата от КПРф на выборы.С учетом того, что все прекрасно понимают общие итоги выборов (безотносительно конечных процентов), КПРф решила не выдвигать Зюганова и не двигать кого-то из более молодых, а отправить проверенного агрария Харитонова с скромной задачей удержать 2-е место и использовать выборы для политической агитации.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Цирк! Итоги известны..
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5 час.
Мария Беликова
Обалдеть! Нашли кандидата. Какое неуважение к избирателям. Этот парень не преодолеет барьер в 1% !!!!
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4 час.
Виктор Неизвестно
Выборы? Где?
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3 час.

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