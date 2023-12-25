Харитонов идет в президенты

Относительно "молодого и перспективного" кандидата от КПРф на выборы.С учетом того, что все прекрасно понимают общие итоги выборов (безотносительно конечных процентов), КПРф решила не выдвигать Зюганова и не двигать кого-то из более молодых, а отправить проверенного агрария Харитонова с скромной задачей удержать 2-е место и использовать выборы для политической агитации.