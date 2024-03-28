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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эксперты: создать российскую Xbox непросто, но выпустить аналог Steam Deck — решаем...

Эксперты: создать российскую Xbox непросто, но выпустить аналог Steam Deck — решаем...

Эксперты: создать российскую Xbox непросто, но выпустить аналог Steam Deck — решаемая задачаПравительство РФ по поручению президента организует производство отечественных стационарных и портативных игровых консолей, а также разработку сопутствующих сервисов.

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