«Ведомости»: аэропорт Домодедово попал под влияние иностранных резидентов

Группа компаний аэропорта Домодедово оказался под влиянием резидентов иностранных государств. В связи с этим Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства, сообщили «Ведомости».
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