Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) избили веслом и попытались утопить в Днестре мужчину, который хотел сбежать с Украины в Молдову.
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