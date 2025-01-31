Житель Приморья скончался в больнице после пожара в гостинице

Житель Приморья 1976 года рождения, пострадавший в пожаре в уссурийской гостинице, скончался. Громкое происшествие, приведшее к смерти приморца, привлекло внимание прокуратуры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии