Житель Приморья скончался в больнице после пожара в гостинице

Житель Приморья 1976 года рождения, пострадавший в пожаре в уссурийской гостинице, скончался. Громкое происшествие, приведшее к смерти приморца, привлекло внимание прокуратуры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.