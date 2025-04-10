КиллерБот (2025): кадры, сюжет, в ролях

Свежие кадры из х/ф КиллерБот (2025), а также краткое описание сюжета и список актеров.В экранизации «Дневников КиллерБота» Марты Уэллс действие происходит в высокотехнологичном будущем, где охранный робот тайно обретает свободу воли.
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