Стоимость минимального набора для создания праздничной атмосферы на Хэллоуин составляет 770 рублей. Об этом говорится в исследовании Fix Price, которое поступило в редакцию «Газеты.
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