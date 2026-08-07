Что интересно (или грустно) в этой истории? 🔹А то - что жильцов домов (именно в жилых домах большинство ПВЗ «Вайлдберриз») никто и не спрашивает.
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Что интересно (или грустно) в этой истории? 🔹А то - что жильцов домов (именно в жилых домах большинство ПВЗ «Вайлдберриз») никто и не спрашивает.