В аэропорту столицы Забайкалья с цветами и музыкой встречают военнослужащих - участников СВО

Военнослужащих встречают юнармейцы регионального отделения движения «Юнармия», а также представители органов местного самоуправления, и общественных организаций с вручением цветов, под аккомпанемент любимых мелодий.
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