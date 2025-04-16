Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Владимир Морж
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Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Развенчан миф о вреде гаджетов для мозга

Пожилые люди, которые регулярно пользуются цифровыми технологиями, реже сталкиваются с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бейлора и Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине.

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