«Не чемпионство «Зенита», а финал «Динамо» — «Спартак» станет украшением сезона». Баженов о Кубке

Никита Баженов высказался в преддверии финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» – «Динамо». «Не чемпионство «Зенита», а именно финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» в «Лужниках» станет украшением этого сезона.

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