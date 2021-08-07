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Газпром вовремя построился, эпоха дешевого газа закончилась

Газпром вовремя построился, эпоха дешевого газа закончилась

Логика очевидна.Эпоха дешевого газа, если верить аналитикам, закончилась.Спрос на газ по всему миру будет только расти.

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Gennadiy Kozyrev
Вместо того, чтобы газифицировать такие города как Красноярск и др., Газпром и Правительство РФ стремиться распродать наш газ за рубеж. А соя промышленность либо убита, либо чадит на угле и мазуте. Стыдоба, да и только!
Вячеслав Тарасов
А что получит каждый россиянин от газового эльдорадо, постоянный рост цен?
Сергей Ежков
Народу от этого не тепло ни холодно! Всё как всегда в одну харю!
Ночной кошмар
А ты за народ не говори. Ты ещё не народ. И если тебе не обломилось от Газпрома, это проблемы твоей хари, а не народа. А харю ты отъел такую, что и Газпром её не прокормит...)))
Сергей Ежков
Респект за коментарії. Удачи по жизни.
Ночной кошмар
Что, русских буковок на хохляцкой клавиатуре не хватает?
Сергей Ежков
Как ты догадался? Просто аналитик.
Ночной кошмар
Это не догадки, а знания. Я все европейские алфавиты знаю.
Ночной кошмар
Борис Осипов
Сергей Ежков
Молодец!
виктор матвеев
На благосостоянии основной массы россиян это никак не скажется.

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