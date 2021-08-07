Газпром вовремя построился, эпоха дешевого газа закончилась

Несекретные материалыПолитикаГазпром вовремя построился, эпоха дешевого газа закончилась Логика очевидна.Эпоха дешевого газа, если верить аналитикам, закончилась.Спрос на газ по всему миру будет только расти.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGKGennadiy KozyrevВместо того, чтобы газифицировать такие города как Красноярск и др., Газпром и Правительство РФ стремиться распродать наш газ за рубеж. А соя промышленность либо убита, либо чадит на угле и мазуте. Стыдоба, да и только!ВТВячеслав ТарасовА что получит каждый россиянин от газового эльдорадо, постоянный рост цен?Сергей ЕжковНароду от этого не тепло ни холодно! Всё как всегда в одну харю!Ночной кошмарА ты за народ не говори. Ты ещё не народ. И если тебе не обломилось от Газпрома, это проблемы твоей хари, а не народа. А харю ты отъел такую, что и Газпром её не прокормит...)))Сергей ЕжковРеспект за коментарії. Удачи по жизни.Ночной кошмарЧто, русских буковок на хохляцкой клавиатуре не хватает?Сергей ЕжковКак ты догадался? Просто аналитик.Ночной кошмарЭто не догадки, а знания. Я все европейские алфавиты знаю.Ночной кошмарБОБорис ОсиповСергей ЕжковМолодец!виктор матвеевНа благосостоянии основной массы россиян это никак не скажется.Комментировать
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