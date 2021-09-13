В Невьянске разместили баннер с предупреждениями, как не стать жертвой аферистов

С целью предупреждения и профилактике мошенничеств в отношении жителей Невьянского района сотрудники МО МВД России «Невьянский» совместно с администрацией Невьянского городского округа на одном из основных перекрестков с круговым движением вблизи торгового центра и сквера ветеранов разместили баннер «Осторожно мошенники» Сотрудники МО МВД России «Невьянский» обращают внимание граждан, что при поступлении сомнительных звонков, в ходе которых неизвестные представляются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов, ни в коем случае нельзя передавать пароли и коды, данные паспорта, реквизиты банковских карт.