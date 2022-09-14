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Домой, в опасную Россию: Европа придумала, как избавиться от россиян

Домой, в опасную Россию: Европа придумала, как избавиться от россиян

«Разворачивают на границе пачками» Способ ограничить россиянам въезд в Европу без нарушения законов ЕС найден – не полный запрет, но приостановка соглашения 15-летней давности об упрощении визового режима с Россией, вступающая в силу с 12 сентября.

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