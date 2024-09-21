На Парашютной грузовик помял легковушку «КАМАЗ» и иномарка не смоги разъехаться субботним утром. О ДТП рассказал подписчик Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Парашютной грузовик помял легковушку «КАМАЗ» и иномарка не смоги разъехаться субботним утром. О ДТП рассказал подписчик Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».