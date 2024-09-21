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Мойка78.ру Новости СПб

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На Парашютной грузовик помял легковушку

На Парашютной грузовик помял легковушку «КАМАЗ» и иномарка не смоги разъехаться субботним утром. О ДТП рассказал подписчик Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

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