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«Интер» отдаст Аслани «Аль-Джазире» в аренду за 2 млн евро с выкупом за 6,5 млн

Кристьян Аслани продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. « Аль-Джазира » достигла устной договоренности с « Интером » о переходе 24-летнего полузащитника на правах аренды за 2 миллиона евро, пишет Фабрицио Романо.

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