Чемезов: решение Путина по оборонным холдингам спасло ОПК России

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что консолидация оборонных предприятий в государственные холдинги в начале 2000-х годов предотвратила их крах и позволила России сохранить способность участвовать в современных военных операциях.
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