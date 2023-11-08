Депутат из ЛНР Филипоненко погиб при подрыве автомобиля в Луганске

Депутат Народного Совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб утром 8 ноября при подрыве автомобиля, сообщило информационное агентство "Луганский Информационный Центр".
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