Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Личность исполнитель теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, установили сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД России.
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