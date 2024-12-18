Задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Личность исполнитель теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, установили сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД России.