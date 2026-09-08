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Пятый канал

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Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

Открытое родительское собрание для всех, кто хочет понять современных подростков, провели сегодня представители партии «Новые люди» и фонд «Второй шанс».

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