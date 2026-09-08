Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

Открытое родительское собрание для всех, кто хочет понять современных подростков, провели сегодня представители партии «Новые люди» и фонд «Второй шанс».
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