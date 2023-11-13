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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Ростовской области поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Юнармейцы Ростовской области поддержали российских военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

Ребята написали письма, открытки со словами поддержки и благодарности военнослужащим, пожеланиями скорее отстоять мир и вернуться домой живыми и здоровыми, поблагодарили за мужество, отвагу и героизм.

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